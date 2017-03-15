Парламентські вибори в Нідерландах: за попередніми даними перемагає партія прем'єра Рютте

Такі дані були оприлюднені у середу в прямому ефірі нідерландського телеканалу NOS по завершенню виборів.

Відповідно до попередніх даних, найбільшу кількість місць у парламенті, який налічує 150 крісел, отримає партія діючого прем'єр-міністра Марка Рютте - права ліберальна партія (Volks Partij voor vrijheid en democratie, VVD) - 31 місце.

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Три партії - право-радикальна партія Гірта Вілдерса (Partij voor de vrijheid), християнська демократична партія Сібранта Бюми (Cristen democratisch Appel) та ліві демократи Александра Пехтольда (Democraten66) отримують 19 місць. 16 місць отримали ліві зелені. Інші партії отримали від 2 до 9 місць.

Далі має бути сформована коаліція, яка обере уряд. Рютте має всі шанси залишитися прем'єр-міністром.