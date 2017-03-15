У Нідерландах проходять парламентські вибори, на кону - вихід з ЄС

У Нідерландах 15 березня відбудуться вибори до парламенту. За 150 місць в парламенті борються 28 партій, однак головна боротьба розгорнеться між двома партіями. Основні претенденти на перемогу - праволіберальна "Народна партія за свободу і демократію" чинного прем'єр-міністра Марка Рютте і ультраправа "Партія свободи" Герта Вілдерса, що виступає проти імміграції та ісламу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Рютте говорив, що вибори - це можливість для виборців "перемогти поганий вид популізму". Вілдерс має намір вивести Нідерланди зі складу Європейського союзу, закрити всі мечеті і заборонити коран.

Як відзначає Європейська правда, під час останніх дебатів, Вілдерс заявив, що вихід Нідерландів з Євросоюзу буде "найкращим, що може з нами статися". Рютте на це відповів, що "Nexit" обійдеться втратою 1,5 мільйона робочих місць і створить "хаос".

Рютте виключив можливість коаліції з право-популістської "Партією свободи" Вілдерса. За його словами, іміджу Нідерландів у світі може бути завдано великої шкоди, якщо ультраправі виграють вибори.

Більшість виборчих дільниць відкрилися о 7:30 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00. Через п'ятигодинну різницю в часі виняток становитимуть ділянки на трьох островах Карибського моря - Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба, які є особливими громадами Нідерландів.

Останні соцопитування свідчать, що консервативна і націоналістична партії Нідерландів можуть отримати додаткові п'ять місць у парламенті на наступних парламентських виборах на тлі дипломатичного скандалу з Туреччиною.

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Відносини між Анкарою і Амстердамом різко погіршилися після того, як влада Нідерландів не дозволили двом турецьким міністрам провести зустрічі зі співгромадянами у Роттердамі.

Турецькі політики збиралися переконати турецьких громадян, які проживають у Нідерландах, підтримати на референдумі у квітні зміни до конституції країни, які значно розширюють повноваження президента.

14 березня Туреччина оголосила про припинення дипломатичних контактів з Нідерландами.