В паризький офіс МВФ відправили конверт із бомбою, є поранений (фото)
14:58, 16 березня 2017Світ
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Глава МВФ Крістін Лагард вже засудила цей "боягузливий акт насильства".
Поліція після стрілянини в паризькому офісі МВФ / REUTERS
В паризькому офісі Міжнародного валютного фонду вибухнув конверт із бомбою. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє ВВС.
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Співробітник МВФ, котрий відкрив конверт, отримав травми обличчя та рук. Персонал офісу евакуювали.
Як відомо, раніше в середу в Берліні Міністерство фінансів Німеччини перехопило посилку з бомбою, відправлену міністрові фінансів Вольфгангу Шойбле. Відповідальність за інцидент взяло на себе крайнє ліве грецьке угруповання.
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