В паризький офіс МВФ відправили конверт із бомбою, є поранений (фото)

Глава МВФ Крістін Лагард вже засудила цей "боягузливий акт насильства".

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