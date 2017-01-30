У Харкові перевіряють інформацію щодо замінування облдержадміністрації
12:13, 30 січня 2017Інциденти
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Правоохоронці Харкова перевіряють інформацію щодо замінування облдержадміністрації.
Проводиться перевірка і евакуація / УНІАН
Про це повідомляє поліція Харкова.
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Інформація про нібито закладену вибухівку в адмінбудинку надійшла в поліцію 30 січня близько 10:30. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки.
Проводиться перевірка та евакуація.
Як відомо, з київського вокзалу евакуювали 1,5 тисячі осіб після дзвінка "мінера".
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