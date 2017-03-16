ЗМІ: у французькому ліцеї учень відкрив вогонь, поранивши директора і ще двох осіб

Невідомий відкрив стрілянину у французькому ліцеї Алексіса де Токвіля в місті Грасс на півдні країни. Точної інформації про загальну кількість потерпілих поки немає, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За даними ЗМІ, 17-річний учень ліцею в Грассі (департаменту Альп-Марітім), озброєний двома пістолетами і рушницею, проник в будівлю навчального закладу і відкрив вогонь.

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Імовірно він хотів застрелити директора ліцею. За даними газети Figaro, останній отримав поранення, але вижив. Підозрюваний затриманий. Повідомляється, що в нього міг бути спільник. Зараз його шукають.

Видання Nice Matin повідомляє, що в Грасс вилетів міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв. В "Твіттері" міністерства освіти Франції йдеться, що міністр Наджат Белькасем теж вирушила на місце події

Поліція поки не повідомляє, чи розцінює інцидент як теракт.

Як повідомляв УНІАН, раніше 15 березня у паризькому офісі МВФ вибухнув надісланий поштою пакет. В результаті постраждала одна людина. Той інцидент влада розцінила як теракт. Відповідальність за скоєне взяло на себе грецьке радикальне угрупування.