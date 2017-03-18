У Туреччині за підозрою у звʼязках з курдськими бойовиками затримали 740 осіб

Протягом останніх трьох днів в рамках 36 різних операцій у Туреччині затримали 740 підозрюваних у зв'язках з забороненою Робітничою партією Курдистану. Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на дані МВС Туреччини.

Читайте такожКурдські бойовики – туристам: Туреччина більше не є безпечною країною

"Операції, якими керували представники спецпідрозділів, були спрямовані на запобігання можливих нападів з боку РПК і розкриття методів зв'язку підозрюваних з бойовиками", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за адресами підозрюваних були вилучені обладнання та документи, один автомат Калашникова, чотири неліцензійних пістолети, 14 рушниць і 246 петард.

У попередніх операціях проти РПК 8-15 лютого, були затримані 259 підозрюваних, 39 з яких були взяті під варту.