ЗМІ: курди обстріляли кортеж лідера опозиційної партії Туреччини, є загиблі (відео)
16:57, 25 серпня 2016Світ
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У провінції Артвін на півночі Туреччини обстріляли кортеж лідера опозиційної Республіканської партії Кемаля Киличдароглу.
REUTERS
Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє 112.ua.
Так, Daily Sabah пише, що напали бойовики забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.
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Один солдат загинув.
Hurriyet Daily News пише, що між охороною Киличдароглу і нападниками триває перестрілка.
Clash broke out as rocket attack attempt against CHP convoy зірвані, Artvin governor sayshttps://t.co/JPEwtcIZ6Ypic.twitter.com/K3qHQMeFhe— DAILY SABAH (@DailySabah) 25 серпня 2016 р.
За наявною інформацією, сам політик не постраждав.
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