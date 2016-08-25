ЗМІ: курди обстріляли кортеж лідера опозиційної партії Туреччини, є загиблі (відео)

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє 112.ua.

Так, Daily Sabah пише, що напали бойовики забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.

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Один солдат загинув.

Hurriyet Daily News пише, що між охороною Киличдароглу і нападниками триває перестрілка.

Clash broke out as rocket attack attempt against CHP convoy зірвані, Artvin governor sayshttps://t.co/JPEwtcIZ6Ypic.twitter.com/K3qHQMeFhe — DAILY SABAH (@DailySabah) 25 серпня 2016 р.

За наявною інформацією, сам політик не постраждав.