Жодна інша країна не вийде з ЄС після Великобританії - Юнкер

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер упевнений, що жодна країна після виходу Великої Британії зі складу ЄС не залишить блок.

Таку думку Юнкер висловив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, як повідомляє Reuters.

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На питання, наскільки можливий варіант, що інші держави-члени ЄС будуть наслідувати приклад Великобританії, Юнкер зазначив: "Приклад Великобританії дасть усім зрозуміти, що зі скаду ЄС виходити не варто".

"Навпаки, інші держави-члени будуть закохуватися один в одного знову і відновлювати свої обітниці з Європейським союзом", - додав Юнкер.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Королева Великобританії Єлизавета II підписала законопроект про початок процедури виходу країни з Євросоюзу.