Королева Єлизавета II ухвалила закон щодо виходу Великобританії з ЄС

13:18, 16 березня 2017
Світ
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Королева Великобританії Єлизавета II підписала законопроект про початок процедури виходу країни з Євросоюзу.

Королева Єлизавета / REUTERS

Раніше на цьому тижні законопроект про приведення в дію Статті 50 Лісабонського договору був остаточно схвалений обома палатами британського парламенту. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Як повідомлялося, британський міністр з питань Brexit Девід Девіс заявив в ефірі телерадіомовної корпорації ВВС, що Великобританія покине Євросоюз у березні 2019.

У червні 2016 року у Британії пройшов референдум, на якому більшість тих, хто проголосував підтримали "брексіт". Це призвело до відставки прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.

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Теги: #Британія#вихід#королева