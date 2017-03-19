У США назвали технічні вимоги до стіни, яка буде побудована на кордоні з Мексикою

На сайті прикордонно-митної служби США була опублікована конкурсна документація для приватних підрядників, які бажають взяти участь в зведенні стіни на кордоні з Мексикою.

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Стіна повинна перевищувати 5,5 метрів у висоту (в ідеалі – 9 метрів), «виглядати переконливо», з боку США повинна бути пофарбована в «приємний колір», а її міцність повинна не дозволяти зробити в ній отвір ширше 30 сантиметрів менше, ніж за годину.

Також її параметри повинні перешкодити планам шахраїв перелізти або зробити підкоп, а конструкція повинні витримувати тривалий вплив кувалди, кирки, долота, домкрата і автогену.

Як повідомляв УНІАН, Трамп знайшов спосіб фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою