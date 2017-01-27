Трамп знайшов спосіб фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає republic.ru з посиланням на The Washington Post.

«Прийнявши цей захід, ми будемо отримувати по $10 млрд на рік і легко заплатимо за стіну за допомогою цього механізму. Ми дійсно маємо намір використовувати таку схему фінансування», – сказав прес-секретар.

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Спайсер додав, що відповідну ідею президент США Дональд Трамп озвучив в Конгресі. У його планах включити цей податок у загальний план реформ.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Мексики Енріке Пенья в четвер скасував заплановану зустріч з американським колегою Дональдом Трампом на тлі наполегливих твітів від президента США з вимогою від Мексики заплатити за будівництво прикордонної стіни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і жорсткість політики стосовно нелегальних мігрантів.