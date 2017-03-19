Кім Чен Ин оголосив про "нове народження" ракетної індустрії КНДР

Північна Корея провела випробування нещодавно розробленого нового ракетного двигуна.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК. Випробування проходили на ракетному полігоні Tongchang-ri.

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На полігоні був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин, який заявив, що дане успішне випробування двигуна є «новим народженням» ракетної індустрії країни.

У повідомленні північнокорейського агентства наголошується, що даний двигун дозволить країні запускати супутники світового рівня.

Як повідомляв УНІАН, США і Китай мають намір тісніше співпрацювати для врегулювання конфлікту з КНДР.