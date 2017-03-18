США та Китай мають намір тісніше співпрацювати задля врегулювання конфлікту з КНДР

Сполучені Штати Америки та Китайська Народна Республіка мають намір поглибити співпрацю задля пошуку рішення в конфлікті навколо ядерної програми КНДР. США та КНР планують вдаватися до спільних дій, аби змусити Пхеньян змінити курс.

Про це в суботу, 18 березня, повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї, що відбулася в Пекіні, передає DW.

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Сторони дійшли згоди, що ситуація на Корейському півострові досягла "небезпечного рівня" напруженості, наголосив держсекретар США. Тож необхідно зробити "все можливе, щоб попередити початок будь-якого конфлікту", заявив Тіллерсон.

Ван Ї, своєю чергою, вказав на необхідність мирного врегулювання ситуації. "Щоб не сталося, ми мусимо зобов'язатися домогтися врегулювання дипломатичними засобами", - наголосив керівник МЗС КНР.

Як повідомляв УНІАН, США допускають можливість військових дій проти КНДР.