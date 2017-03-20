Росія нарощує свій вплив у Сербії - глава комітету ЄП

Росія веде політику дестабілізації обстановки у Сербії, щоб не допустити входження балканської республіки до складу Євросоюзу. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив глава комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер, передає РБК.

"Росія проводить у Сербії навмисну дестабілізацію. Це дає нам привід для великого занепокоєння", — зазначає політик.

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Співрозмовник видання заявив, що Москва намагається чинити сильний вплив на ЗМІ, деяких політиків й громадянське суспільство республіки. Welt пише, що крім Росії, свій вплив на Балканах намагаються розширити Туреччина, Китай, Саудівська Аравія і Катар.

"Балкани — це вкрай неспокійний регіон, де може статися сплеск за дуже короткий час, через деякі безвідповідальні дії можуть знову відбутися конфлікти, які давно вважалися вирішеними", — заявив Макаллістер.

Більшість країн Балканського півострова не входить до складу ЄС. Виняток становлять лише Болгарія, Хорватія й Греція. Сербія подала заявку на вступ до Євросоюзу в 2009 році. Через три роки країна отримала офіційний статус країни-кандидата.