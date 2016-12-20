Сербія на тлі намірів Чорногорії вступити до НАТО заявила про придбання російських винищувачів
Сербія купуватиме російські літаки попри занепокоєння, що це може призвести до напруження на Балканах на тлі спроб Москви заблокувати інтеграцію країн з цього регіону в євроатлантичні структури.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
19 грудня прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич заявив, що цього тижня поїде до Москви для підписання угоди щодо придбання чотирьох винищувачів МіГ-29. «Вони необхідні для захисту нашої свободи і суверенітету», – наголосив Вучич.
Попри прагнення вступити до Євросоюзу, Сербія продовжує зближення з Росією.
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Напруження на Балканах посилилося на тлі прагнення Чорногорії вступити до НАТО.
У НАТО надали запрошення Скоп’є на участь у членстві у грудні 2015 року. Процес ратифікації членства Чорногорії у НАТО має бути завершений до весни 2017 року.
У жовтні у Чорногорії арештували 21 підозрюваного, серед яких двоє росіян і троє сербів, за підозрою у намаганні спровокувати переворот, щоб унеможливити обрання влади, яка підтримує членство країни у НАТО.