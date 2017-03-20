Вибух автомобіля в Багдаді: 23 загиблих, десятки поранених

22:00, 20 березня 2017
Світ
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Більше 45 людей отримали поранення. Вибух стався на жвавій вулиці шиїтського району.

Ілюстрація / REUTERS

На півдні Багдада в Іраку прогримів вибух, в результаті чого загинули щонайменше 23 людини, повідомляє Reuters.

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Вибух стався на жвавій торговій вулиці в районі Аміль, повідомили джерела. Відповідальність за інцидент поки ніхто на себе не взяв.

Раніше повідомлялося, що в Багдаді також 16 лютого через вибух загинули щонайменше 48 людей.

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Теги: #вибух#теракт#Багдад