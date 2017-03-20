Вибух автомобіля в Багдаді: 23 загиблих, десятки поранених

На півдні Багдада в Іраку прогримів вибух, в результаті чого загинули щонайменше 23 людини, повідомляє Reuters.

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Yerel Kaynaklar, "Saat 7.30 sularında meydana gelen patlamada 27 kişinin öldüğü ve 54 yaralının olduğu belirlendi." pic.twitter.com/8fP6A1H4B9 — Qawi Analiz (@QawiAnlz) March 20, 2017

Вибух стався на жвавій торговій вулиці в районі Аміль, повідомили джерела. Відповідальність за інцидент поки ніхто на себе не взяв.

Раніше повідомлялося, що в Багдаді також 16 лютого через вибух загинули щонайменше 48 людей.