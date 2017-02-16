У Багдаді пролунав третій вибух за останні три дні: загинули 48 людей
17:39, 16 лютого 2017Світ
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У Багдаді прогримів третій за останні три дні вибух, загинули щонайменше 48 людей.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє BBC.
"Сорок вісім чоловік були вбиті в Багдаді в результаті третього вибуху в іракській столиці протягом трьох днів", - наголошується в повідомленні.
Відзначається, що біля автосалонів у південній частині міста вибухнув замінований автомобіль. Понад 50 людей були поранені.
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Також уточнюється, що в середу загинули щонайменше 18 осіб і четверо були вбиті за день до цього.
Як повідомлялося, раніше в Багдаді невідомі особи почали обстріл так званої "зеленої зони", де розташовані урядові будівлі, іноземні посольства та офіси міжнародних організацій.
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