У Туреччині затримали трьох громадян Німеччини, пов'язаних з виконавцем теракту на ярмерке в Берліні

У Туреччині затримані троє чо , предоложительно пов'язаних з виконавцем теракту на різдвяному ярмарку в Берліні Анісом Амрі.

Про це повідомляє "Медуза".

Затримані - громадяни ФРН ліванського походження, їх звуть Мохаммед Алі Хан, Юсеф Дарвіш і Білал Юсеф Махмуд. Вони були минулого тижня затримані в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, звідки збиралися вилетіти в Європу, пише The Hurriyet Daily News.

Читайте такожЗМІ: у французькому ліцеї учень відкрив вогонь, поранивши директора і ще двох осіб

Як саме затримані пов'язані з омв Анісом Амри, не уточнюється.

11 березня в Ізмірі був затриманий ще один чоловік, імовірно пов'язаний з Амрі. Повідомлялося, що він громадянин ФРН йорданського походження, незаконно потрапив на територію Туреччини.

Читайте такожНімецької поліції вдалося запобігти теракту в торговому центрі Ессена

19 грудня 2016 року 24-річний виходець з Тунісу Аніс Амрі на вантажівці в'їхав у різдвяний ярмарок у Берліні, задавивши смерть 11 осіб і поранивши понад 50. Вантажівка він викрав, убивши водія, громадянина Польщі. Відповідальність за напад взяли на себе терористи з «Ісламської держави». Амрі 23 грудня був убитий поліцейськими в Мілані.

Відносини Туреччини з Німеччиною та деякими іншими європейськими країнами загострилися у березні 2017 року після скасування мітингів за участю турецьких міністрів, які мали намір агітувати місцевих турків підтримати референдум про розширення повноважень президента Туреччини. Керівники Туреччини вдалися до порівняння нинішньої влади ФРН з нацистами, а також Німеччини звинуватили в підтримці тероризму.