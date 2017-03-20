У лікарні Дніпра медики рятують п’ятьох бійців із АТО

В обласні лікарні Дніпра медики рятують життя п’ятьом пораненим в АТО бійцям. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що двоє бійців зараз у вкрай тяжкому стані. А от 19-річний військовий, який утратив обидві ноги, потроху приходить до тями.

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У той же час у комі залишається боєць із пораненням голови. Справжнім дивом медики називають порятунок 34-річного Андрія Нагорного, адже осколок прошив його мозок, також пробита легеня та зрешечена рука. Нині боєць при тямі і швидко одужує.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпропетровській області готуються до весняного призову на строкову військову службу, який стартує 5 квітня. Нинішньої весни поповнять лави ЗСУ майже півтори тисячі хлопців у віці від 20 до 27 років.

"Плануємо призвати на строкову службу 1480 юнаків, — розповідають в управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи ОДА. — З них 1000 стануть в лави Збройних сил України, 450 — Національної гвардії і ще 30 підуть служити в Державну спецслужбу транспорту".