Держсекретар США планує пропустити зустріч НАТО у квітні заради візиту до Росії – Reuters

Такий крок союзники розцінюють як надання Москві більшого пріоритету, повідомляє в понеділок Reuters з посиланням на свідчення американських чиновників.

Тіллерсон має намір пропустити свою першу зустріч 5-6 квітня в Брюсселі із союзниками по НАТО, щоб бути присутнім на очікуваних 6-7 квітня переговорах президента США Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Флориді, розповіли чотири нинішні і колишні американські чиновники.

Пропустивши зустріч НАТО заради візиту до Москви, Тіллерсон може створити відчуття, що Трамп більш занепокоєний угодою з великими країнами, залишаючи в очікуванні ті малі держави, безпека яких залежить від Вашингтона, заявили два колишніх чиновника США.

Трамп часто хвалив президента Росії Володимира Путіна, а Тіллерсон працював з урядом Росії протягом багатьох років в якості топ-менеджера колмпанії Exxon Mobil Corp, і ставив під сумнів мудрість санкцій проти Росії, які, як він казав, можуть зашкодити бізнесу США, нагадує Reuters.

Прес-секретар Держдепартаменту заявила, що Тіллерсон зустрінеться в середу з міністрами закордонних справ з 26 із 27 країн НАТО – усіма, крім представника Хорватії – на зборах коаліції щодо боротьби з воєнізованим угрупуванням «Ісламська держава».

Як повідомляв УНІАН, 7 березня голова МЗС України Павло Клімкін у Вашингтоні провів зустріч з Тіллерсоном. Після зустрічі Клімкін заявив, що вони обговорили шляхи, яким чином можна змусити РФ виконувати Мінські угоди.

Також, за словами Клімкіна, Тіллерсон запевнив, що США послідовно підтримуватимуть Україну у боротьбі з агресією Росії.