Клімкін: Переговори з РФ треба вести лише з позиції сили

Про це він сказав під час сенатських слухань на засіданні підкомітету щодо фінансування Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм Комітету з питань асигнувань Сенату США.

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"Єдиний практично здійснений спосіб для ведення переговорів з Росією полягає у позиції сили та міжнародній солідарності", - заявив Клімкін.

Також він застеріг, що поки Росія не виконає своїх зобов'язань щодо урегулювання ситуації в Україні та дотримання територіальної цілісності України, не може бути жодної домовленості з нею в супереч інтересам України.

"І жодна нова угода не повинна бути досягнутою з Росією до того часу, поки вона не виконає своїх зобов'язань і положень (Мінських угод - УНІАН)", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що Російська Федерація відправила на Донбас до 1 тисячі артилерійських систем, понад 400 танків та 200 ракетних систем залпового вогню.