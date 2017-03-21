Ердоган вибухнув новою порцією образ на адресу "фашистської" Європи

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган стверджує, що найкращою відповіддю турків "фашистській і жорстокій" Європі стане голосування за розширення його повноважень на референдумі.

Читайте такожЕрдоган: Після 16 квітня ЄС побачить "зовсім інакшу Туреччину"

"Ця Європа - як до Другої світової війни: расистська, фашистська, жорстока Європа. Антиісламська і антитурецька Європа", - цитує заяву Ердогана на мітингу в Анкарі Російська служба ВВС.

Як відомо, відносини між Туреччиною і Євросоюзом останнім часом різко погіршилися. У ряді міст Німеччини, а також в Нідерландах було заборонено агітаційні виступи турецьких міністрів перед референдумом щодо конституційної реформи, який відбудеться в Туреччині 16 квітня. 5 березня Ердоган звинуватив Німеччину у використанні у своїй політиці "нацистських практик".

11 березня він назвав голландців "нащадками нацистів" і "фашистами", а згодом в Анкарі заявили про припинення дипломатичних контактів з Нідерландами. Крім того, напередодні Ердоган звинуватив Європейський Союз у початку "хрестового походу" проти ісламу.

Так він прокоментував рішення Європейського суду в Люксембурзі від 14 березня, яким європейським роботодавцям було дозволено забороняти своїм співробітникам носити на робочому місці хустки та інші релігійні символи.