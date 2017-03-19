Ердоган звинуватив Меркель у використанні "нацистських методів"

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у неділю, 19 березня, звинуватив німецьку канцлерку Ангелу Меркель в застосуванні "нацистських" методів. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на промову Ердогана, яку транслювало телебачення.

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"Ти нині теж застосовуєш нацистські методи. Щодо кого? Щодо моїх турецьких братів і сестер у Німеччині, щодо моїх братів і сестер-міністрів, щодо моїх братів і сестер-депутатів, які туди їздять", - заявив Ердоган.

Заступниця голови партії Християнсько-демократичний союз Юлія Клекнер відреагувала на слова турецького президента так: "Пан Ердоган узагалі ще при своєму розумі?".

Раніше у Туреччині розкритикували заяви керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля, який повідомив про відсутність доказів того, що за організацією спроби військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року стоїть рух проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Речник президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв'ю телеканалу CNN Turk 19 березня заявив, що така позиція глави німецької спецслужби доводить, нібито Німеччина підтримує терористичну організацію, яка стоїть за спробою путчу минулого року.

Відносини між Туреччиною та Євросоюзом останнім часом різко погіршилися. У низці міст Німеччини, а також у Нідерландах було заборонено агітаційні виступи турецьких міністрів перед референдумом щодо конституційної реформи, який відбудеться в Туреччині 16 квітня. 5 березня Ердоган звинуватив Німеччину в використанні у своїй політиці "нацистських практик". 11 березня він назвав нідерландців "нащадками нацистів" і "фашистами", а згодом в Анкарі заявили про призупинення дипломатичних контактів із Нідерландами.

Окрім того, напередодні Ердоган звинуватив Європейський Союз у початку "хрестового походу" проти ісламу. Так він прокоментував ухвалу Європейського суду в Люксембурзі від 14 березня, якою європейським роботодавцям було дозволено забороняти своїм працівникам носити на робочому місці хустки та інші релігійні символи.