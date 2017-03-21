Голова МВС Франції звільнився через корупційний скандал

Міністр закордонних справ Франції Брюно ле Ру подав у відставку на тлі корупційного скандалу, що розгорається. Міністра підозрюють у тому, що він забезпечив своїм дочкам добре оплачувану роботу у французькому парламенті, передає Русская служба ВВС.

Коментуючи рішення про відставку, 51-річний соціаліст ле Ру сказав, що не хоче, щоб розслідування щодо роботи його дочок "підривало роботу уряду".

Новим міністром внутрішніх справ країни призначений Маттіас Фекль, з 2014 року працював торговим секретарем у французькому міністерстві закордонних справ.

Звинувачення на адресу ле Ру зазвучали після того, як з'явилася інформація, що він влаштував своїх дочок на роботу помічницями депутата, де вони пропрацювали кілька років, отримуючи солідну зарплату: всього дочкам міністра виплатили близько 60 тисяч доларів бюджетних грошей.

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Ле Ру не заперечував, що його дочки працюють в парламенті, але вказував, що така практика не заборонена законом. Однак через підвищений публічний інтерес до справи прокуратура почала попереднє розслідування.

Колишній лідер французької президентської гонки, центрист від партії "Республіканці" Франсуа Фійон зараз знаходиться в центрі дуже схожого скандалу. Його підозрюють у тому, що він влаштував на роботу власну дружину і платив їй зарплату за послуги, які вона насправді не надавала.