У Франції проти кандидата в президенти Фійона порушили кримінальну справу
16:45, 14 березня 2017Світ
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Французька прокуратура оголосила про порушення справи проти кандидата в президенти країни Франсуа Фійона. Його підозрюють у виплаті фіктивних зарплат членам сім'ї у часи, коли він був депутатом французького парламенту.
Франсуа Фійон / REUTERS
Як уточнює відомство, щодо Фійона тепер проводиться офіційне розслідування. Крім того, адвокат кандидата в президенти стверджує, що Фійону вже пред'явлено звинувачення, передає Русская служба ВВС.
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Колишній прем'єр-міністр Франсуа Фійон до недавнього часу вважався фаворитом президентської гонки, однак на тлі скандалу, що розгорівся навколо нього і його сім'ї, посів третє місце.
Як відомо, Фійона підозрюють у тому, що він влаштував на роботу власну дружину і платив їй зарплату за послуги, які вона насправді не надавала. Сам Фійон і його дружина заперечують всі звинувачення.
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