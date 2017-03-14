У Франції проти кандидата в президенти Фійона порушили кримінальну справу

Як уточнює відомство, щодо Фійона тепер проводиться офіційне розслідування. Крім того, адвокат кандидата в президенти стверджує, що Фійону вже пред'явлено звинувачення, передає Русская служба ВВС.

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Колишній прем'єр-міністр Франсуа Фійон до недавнього часу вважався фаворитом президентської гонки, однак на тлі скандалу, що розгорівся навколо нього і його сім'ї, посів третє місце.

Як відомо, Фійона підозрюють у тому, що він влаштував на роботу власну дружину і платив їй зарплату за послуги, які вона насправді не надавала. Сам Фійон і його дружина заперечують всі звинувачення.