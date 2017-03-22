Усуненого президента Південної Кореї допитували в прокуратурі 22 години

Відсторонена від посади президента Пак Кин Хе покинула прокуратуру після допиту в рамках розслідування корупційного скандалу, який тривав 22 години, передає 112.ua.

Пак Кин Хе не стала відповідати на питання журналістів після допиту. Вона сіла в автомобіль, який чекав її біля прокуратури, і поїхала.

Повідомляється, що відсторонена президент підозрюється в тому, що разом з подругою "ворожкою" Чхве Сун Силь здійснювала тиск на великий бізнес з метою отримання відрахувань в її фонди.

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Пак Кин Хе і Чхве Сун Силь це заперечують.

У прокуратурі відмовилися від коментарів з приводу того, коли Пак Кин Хе викличуть на допит повторно і чи будуть прокурори клопотати у суді про її затримання. Також не розголошуються деталі допиту, який був першим після рішення Конституційного суду про схвалення імпічменту президенту.

Як повідомляв УНІАН, раніше Конституційний суд підтримав імпічмент, визнавши провину Пак Кин Хе в тому, що вона дозволила своїй близькій подрузі і раднику Чхве Сун Силь впливати на державну політику і покривала її корупційну діяльність.

Скандал навколо Пак Кин Хе і Чхве Сун Силь розгорівся після того, як журналісти одного з кабельних каналів знайшли в сміттєвому баку готелю планшет з секретними документами, серед яких були тексти промов президента. Пізніше вона зізналася, що в перші роки на посаді радилася зі своєю подругою Чхве Сун Силь при підготовці до виступів і в порушення конституції допустила її до секретних документів.