У Росії депутат вимагає перевірити інформацію про "таємну імперію" Медведєва (відео)

Депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін написав звернення до Слідчого комітету перевірити повідомлення про корупційну діяльність прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Про це депутат написав на своїй сторінці у Twitter, додавши відповідний документ.

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У тексті звернення зазначається, що з інформацією про корупційну діяльність голови уряду РФ ознайомилися "9-10% громадян", а реакції на повідомлення від влади РФ не було.

З приводу палаців і дач Дмитра Медведєва... #КПРФpic.twitter.com/woTqfj39u1 — Валерій Рашкін (@RashkinV) March 22, 2017

Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ й за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з «Інстаграму» й архівними записами встановили, де і хто на них плавав.