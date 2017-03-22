У Росії депутат вимагає перевірити інформацію про "таємну імперію" Медведєва (відео)
Звернення подано на ім'я голови СК РФ Олександра Бастрикіна.
Депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін написав звернення до Слідчого комітету перевірити повідомлення про корупційну діяльність прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Про це депутат написав на своїй сторінці у Twitter, додавши відповідний документ.
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У тексті звернення зазначається, що з інформацією про корупційну діяльність голови уряду РФ ознайомилися "9-10% громадян", а реакції на повідомлення від влади РФ не було.
З приводу палаців і дач Дмитра Медведєва... #КПРФpic.twitter.com/woTqfj39u1— Валерій Рашкін (@RashkinV) March 22, 2017
Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ й за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з «Інстаграму» й архівними записами встановили, де і хто на них плавав.