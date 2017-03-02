Навальний оприлюднив інформацію про "таємну імперію" Медведєва і хабарі на 70 мільярдів рублів (відео)

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем у країні. Про це йдеться в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального.

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Представники ФБК кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в Росії і за кордоном, виявили яхти і за геотегами, фото з інстаграмма і архівних записів встановили, де і хто на них плавав.

"Ми знайшли, описали і документально довели існування мережі благодійних та некомерційних фондів, організованих довіреними особами та родичами Медведєва. Слово "благодійних" не повинно бентежити: одержувачами "допомоги" тут є тільки Медведєв і його сім'я. Вони використовують фонди для того, щоб одержувати на них "пожертвування" (читай: хабарі) від олігархів і банків під держконтролем і витрачати кошти на купівлю палаців, яхт і виноградників в Росії і за кордоном", - йдеться у матеріалі за підсумками розслідування.

Як приклад використання такої схеми Навальний наводить історію з "секретною" дачею Медведєва у Плесі. Формально вона нічия — належить благодійній організації — фонду Градислава, а значить, немає навіть фізичних осіб — кінцевих власників, адже майно некомерційної організації належить в підсумку тільки їй, а навіть не її засновникам.

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"Фактично ж усі розуміють: дача належить Медведєву. Її охороняє ФСО. Там розташовано підрозділ служби. Над дачею у Плесі навіть є офіційна безполітна зона", - пояснює Навальний.

У ФБК прийшли до висновку, що корупційна схема Медведєва грунтується на створенні благодійної організації з надійною людиною (однокурсником, родичем) на чолі. Після чого її "накачують" грошима і купують на них палаци і яхти.

"Спираючись на опубліковану звітність, ми стверджуємо: на фонди Медведєва були переведені щонайменше 70 мільярдів рублів грошима і майном. Це хабарі від олігархів Усманова і Михельсона - гроші Газпромбанку, який і раніше багато разів був помічений у тому, що працює "гаманцем" для покриття витрат високопоставлених чиновників; перерахування від інших компаній (наприклад, "дочка" Башнафти)", - сказано у розслідуванні.

За даними ФБК, на ці гроші збудовані, придбані та утримуються:

Родове помістя і агрокомплекс Медведєва в Мансурово

Гірська резиденція «Псехако» в Сочі

Виноградники в Анапі і Тоскані

Рублівську резиденцію, що належить Медведєву, один з найдорожчих об'єктів Підмосков'я приблизно за 5 мільярдів рублів подарував фонду Медведєва один з найбагатших олігархів Росії зі статком у 12,5 мільярдів доларів Алішер Бурханович Усманов.

Фонд боротьби з корупцією має намір подати заяви про злочини за всіма епізодами цього розслідування.