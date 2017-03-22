Через теракт у Лондоні четверо людей загинули, 20 поранені - Reuters

В результаті нападу біля Палати громад у Лондон щонайменше четверо людей загинули, ще 20 дістали поранення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

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Серед загиблих - поранений офіцер поліції.

Високопосадовий поліцейський у питаннях протидії тероризму заявив, що у найближчі дні поліцію у Лондоні буде посиленою, і якщо знадобиться, їм на допомогу буде викликана військова підтримка.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією британського видання The Telegraph, очевидці повідомили, що бачили автомобіль, який врізався у загородження на Вестмінстерському мості і наїхав на перехожих, залишивши «десятки поранених».

Водій після інциденту побіг в бік поліцейських, які охороняли будівлю британського парламенту. Це сталося перед тим, як озброєний чоловік з ножем вчинив напад на офіцера поліції, після чого поліцейські застрелили нападника.