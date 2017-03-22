"Я почув постріли і зрозумів, що це не випадковість": очевидець розповів про теракт у Лондоні (відео)

Про події біля британського парламенту The Guardian розповів 44-річний Метт Хайкін.

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«Я їхав на велосипеді з Вест-енду до набережної і побачив чорну машину прямо на бруківці, поруч з Біг-Бен, з пом'ятим капотом і людину, що лежала перед нею. Я подумав, що це просто нещасний випадок і поїхав далі. Потім побачив людей, що бігли, і подумав: «що відбувається?». За кілька секунд я почув постріли, що були чутні з території парламенту. Тоді я зрозумів, що це не просто чергова випадковість», - розповів свідок.

За його словами, тіло поруч з машиною «не рухалось, було багато крові».

«Студенти кричали, було багато крові. Я думаю, було три або чотири постріли, але я не можу сказати точно», - додав Хайкін.

Він пояснив, що постріли чулися з двору біля Вестмінстерського Палацу: «Через ворота я побачив натовп людей і, я думаю, кілька тіл на землі. Я не можу сказати, чи були вони поранені або просто їх попросили лягти. Потім почали з'являтися поліцейські».

Раніше УНІАН соообщал, що кілька людей постраждали в результаті стрілянини біля будівлі парламенту Великобританії в Лондоні. Пізніше ЗМІ повідомили, що автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мості в Лондоні, де стався інцидент зі стріляниною.