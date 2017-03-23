ЄС запропонує Великобританії після Brexit зону вільної торгівлі

Мішель Барньє, який очолює делегацію ЄС на переговорах про Brexit, представив у середу, 22 березня, своє бачення процесу виходу Великобританії зі складу союзу, переговори про який почнуться вже наступного тижня. За його словами, європейські переговорники мають намір в перспективі запропонувати Сполученому королівству абсолютно нову угоду про вільну торгівлю з ЄС. Проте лише після того, як будуть уточнені умови виходу Великобританії з союзу, що необхідно зробити в максимально стислі терміни. Барньє також зазначив, що Лондон має виконати всі фінансові зобов'язання, які країна брала на себе як члена ЄС.

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Він також підкреслив, що вихід Великобританії з ЄС без досягнення відповідної угоди обіцяє невизначеність і серйозні проблеми для самої Великобританії. "Ми не хочемо такого сценарію, ми бажаємо досягти угоди", - цитує Барньє агентство dpa. Лінію делегації Євросоюзу на переговорах він окреслив так: "Ми будемо рішучі, ми будемо привітні, ми ніколи не будемо наївними".

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 29 березня повідомить керівництво ЄС про початок процедури виходу Сполученого королівства з Європейського Союзу відповідно до статті 50 Лісабонського договору. Глава британського уряду також неодноразово заявляла про жорсткий сценарій виведення країни з ЄС. Це передбачає вихід Великобританії з єдиного європейського ринку, що дозволяє ввести обмеження на свободу працевлаштування для громадян країн Євросоюзу на території королівства, виключення з Митного союзу з ЄС і вихід з-під юрисдикції Європейського суду в Люксембурзі.