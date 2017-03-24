У Чечні скоєно напад на військову частину Росгвардії, є жертви

У ніч на 24 березня в чеченській станиці Наурській скоєно напад на військову частину Росгвардії. Про це передає ТАСС з посиланням на Національний антитерористичний комітет (НАК).

"Сьогодні вночі близько 02:30 групою невідомих осіб у кількості шести осіб скоєно збройний напад на об'єкт військової частини Росгвардії, що дислокується в районі станиці Наурської в Чечні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у нападників виявлено вогнепальну зброю і боєприпаси, а на тілах двох з них - муляжі поясів смертників.

"На жаль, не вдалося уникнути втрат з боку бійців Росгвардії. Серед військовослужбовців є загиблі і поранені", - зазначили в НАК.

У департаменті Росгвардії зі взаємодії зі ЗМІ та інститутами громадянського суспільства повідомили, що загинули шість військовослужбовців Росгвардії.

"У ході зіткнення загинули шестеро військовослужбовців, є поранені", - сказав представник відомства.

Джерело видання повідомило, що внаслідок нападу шість нападників були ліквідовані, ще двоє зникли.