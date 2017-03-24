КНДР незабаром проведе випробування ядерної зброї – Сеул

Північна Корея зберегла готовність до проведення нового ядерного випробування в будь-який час, про заявив південнокорейський військовий чиновник в п'ятницю, на тлі звіту про можливе випробуванні протягом декількох днів, як повідомляє Reuters.

У США і Південній Кореї активно спостерігають за ядерним полігоном Punggye-ri на півночно-східному узбережжі КНДР, сказав чиновник.

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Говорячи по телефону, чиновник також відмовився коментувати, чи були свіжі ознаки, що вказують на неминуче випробування.

«Північна Корея готова провести ядерне випробування в будь-який час, в залежності від рішення керівництва. Ми пильно стежимо за їхньою ядерною діяльністю», - сказав чиновник.

Північна Корея провела п'ять ядерних випробувань і серію запусків ракет, порушуючи вимоги ООН.

Fox News в США повідомили в четвер, що КНДР була на заключних етапах підготовки до іншого ядерного випробування, можливо, протягом найближчих декількох днів. ЗМІ посилаются на слова чиновника США, який має дані недавньої розвідки. Випробування може пройти вже в кінці місяця.