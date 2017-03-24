Франція і Німеччина закликають Росію відіграти конструктивну роль у виконанні Мінських угод

Французька Республіка та Федеративна Республіка Німеччина закликають Російську Федерацію відіграти конструктивну роль у виконанні Мінських угод задля мирного вирішення російсько-української кризи.

Про це повідомляється на сторінці Посольства Франції в Україні з посиланням на заяву речника зовнішньополітичного відомства країни.

"У відповідності до рішень, ухвалених міністрами нормандського формату 18 лютого цього року в Мюнхені, 24 березня в Парижі відбулась контрольна зустріч за участі представників Франції, Німеччини та України", - йдеться у заяві.

"Франція і Німеччина вельми жалкують про те, що Росія не була представлена на цій зустрічі. Російській Федерації належить відіграти конструктивну роль у виконанні Мінських угод, під якими стоїть її підпис, задля сталого і мирного вирішення російсько-української кризи", - заявили у французькому МЗС.

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У цьому зв'язку відзначається, що зустріч, яка відбулась за участі чотирьох координаторів робочих груп на чолі із спеціальним представником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартіном Сайдіком, дозволила покращити координацію робіт, що провадяться в Мінську, і з нормандським форматом.

"Було визначено низку пріоритетних напрямків роботи, що стосуються безпекової, політичної, економічної та гуманітарної проблематики. Франція та Німеччина закликають сторони сумлінно долучитись до їхнього швидкого впровадження під егідою тристоронньої контактної групи", - сказано у заяві.

"Ми вітаємо роль, яку відіграє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні задля стабілізації ситуації на місці подій і закликаємо Україну та Росію зробити все, аби уможливити повне виконання місією свого мандату та гарантувати безпеку її спостерігачам та персоналу", - наголосив речник МЗС.