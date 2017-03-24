США запровадили санкції проти 30 юридичних та фізичних осіб за допомогу ядерним програмам Ірану та КНДР

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 30 юридичних та фізичних осіб з 10 країн за допомогу ядерним програмам Ірану та Північної Кореї. Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

"21 березня Сполучені Штати запровадили санкції проти 30 закордонних юридичних та фізичних осіб у 10 країнах відповідно до закону про нерозповсюдження (зброї масового знищення) відносно Ірану, Північної Кореї та Сирії. Ці санкції застосовуються до конкретних осіб та компаній, які будуть вказані у федеральному реєстрі і стануть чинними на термін двох років", - йдеться у повідомленні.

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Санкції запроваджуються проти 11 юридичних та фізичних осіб, які мають відношення до передачі "чутливих технологій" Ірану для розвитку ядерної програми цієї країни.

Ще 19 фізичних та юридичних осіб потрапили під санкції за порушення багатосторонніх списків з експортного контролю щодо передачі або отримання товарів, послуг і технологій з Ірану, Північної Кореї або Сирії.