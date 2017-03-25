В Конго бойовики обезголовили 40 поліцейських

У розташованій на південному заході Демократичної Республіки Конго провінції Касаї загони ворожого до влади угруповання «Камуїна Нсапу» влаштували засідку та напали на колону поліцейських, передає Deutsche Welle.

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Захопивши зброю та транспортні засоби правоохоронців, бойовики обезголовили близько 40 із захоплених у полон поліцейських, повідомили представники місцевої влади інформагенції Reuters. Дані про кількість жертв агентству підтвердили також місцеві громадські активісти.

Скоєний напередодні напад став найкривавішим з моменту повстання в регіоні, що розпочалося в серпні минулого року. На колону напали саме тоді, коли вона пересувалася з міста Чікапи до столиці сусідньої провінції Лулуа Кананги. Бойовики не позбавили життя лише шістьох силовиків, бо ті розмовляли місцевою мовою чілуба.

З початку повстання в Конго, що охопило загалом п'ять провінцій, загинули, за даними ООН понад 400 людей. Водночас, за даними уряду, станом на 21 березня сутички забрали життя 67 поліцейських та багатьох військових.