ЄС вимагає негайно звільнити затриманих у Мінську людей

Європейський Союз розкритикував дії влади в Білорусі та закликав негайно звільнити затриманих учора, 25 березня в Мінську громадян. Про це зазначається у прес-релізі ЄС від імені Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

Зазначається, що ЄС з тривогою спостерігає за численними затриманнями мирних громадян і журналістів у зв'язку з проведенням несанкціонованого "Дня Волі".

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Також, висловлюється стурбованість з приводу рейду на правозахисний центр "Весна".

"Подібні репресії проти свободи слова і зібрань суперечать заявленої Білорусією політики демократизації і її міжнародним зобов'язанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спецпідрозділ ОМОН приїхав до мінського офісу правозахисного центру «Вясна». Були затримані майже 60 осіб, серед них активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

В Києві біля Посольства Білорусі в Україні відбудеться акція солідарності із затриманими білоруськими активістами. Також сьогодні в Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.