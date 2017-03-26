Поліція Москви попередила, що особиста безпека учасників акцій протесту - під загрозою

Московська поліція попереджає, що особиста безпека учасників акції в столиці РФ проти корупції у вищих ешелонах російської влади «під загрозою».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі московської поліції.

«ГУ МВС Росії по м. Москві вживатиме всі необхідні заходи для забезпечення правопорядку. Разом з тим московська поліція і міська влада офіційно попереджають, що захід незаконний, і в сучасних умовах зростає ризик провокаційних дій, спрямованих на порушення громадського порядку. У цьому випадку ваша особиста безпека може опинитися під загрозою», - йдеться у повідомленні.

Заявляється, що відповідальність за безпеку громадян, зокрема, покладається законом і на організаторів публічного заходу, про що вони були офіційно попереджені.

Поліція «переконливо просить» утриматися від участі в неузгодженому заході 26 березня на Тверській вулиці. Акція запланована на 14.00 за київським часом.

На мітингах у російських містах затримали вже кілька десятків людей.

Владивосток: одни против коррупции, другие - на её защите. pic.twitter.com/f7quPpU7d5 — Alexey Navalny (@navalny) March 26, 2017

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян у неділю, 26 березня, вийти на акцію протесту проти корупції у вищих ешелонах влади РФ.

Навальний нагадав про нещодавно оприлюднене розслідування про корупційні дії російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. За словами опозиціонера, Медведєв «отримав мільярди на підконтрольні благодійні фонди і витратив їх на яхти, палаци і виноградники».

Він зазначив, що, хоча з розслідуванням ознайомилися понад 14 млн людей, ані сам Медведєв, ані Кремль взагалі не сказали жодного слова, щоб порозумітися перед народом.

«Саме тому 26 березня проходить загальноросійська акція «Он нам не Димон» - ми виходимо на вулиці і вимагаємо відповідей, оскільки влада робить вигляд, що нічого не помічає. В акції беруть участь 100 міст по всій Росії. Я закликаю вас знайти в ньому своє і приєднатися до акції. #ДимонОтветит», - сказав Навальний.

Раніше Навальний заявляв, що піде на антикорупційну акцію 26 березня, незважаючи на те, що уряд Москви відмовився її узгодити.