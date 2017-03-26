На мітингах проти корупції у російських містах затримали кілька десятків осіб

У Владивостоці на мітингу проти корупції зранку 26 березня поліцейські затримали щонайменше 30 осіб. На мітингу в Южно-Сахалінську були затримані як мінімум п'ять чоловік; в Комсомольську-на-Амурі - шість чоловік, передає Meduza.

Читайте такожУ Кремлі вважають "незаконними" заплановані Навальним протести проти корупції в Росії

Акції були заплановані в декількох десятках російських міст. У багатьох містах заходу під різними приводами не були узгоджені. Приводом для мітингів стало розслідування Фонду боротьби з корупцією про нерухомість і яхти, якими користується прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

За даними ЗМІ, у Владивостоці мітинг прийшли близько тисячі осіб. Затримання почалися відразу після початку мітингу - поліція вихоплювала "найактивніших" людей з натовпу. Після початку масових затримань частина мітингувальників перемістилася до відділення поліції, куди відвезли затриманих.