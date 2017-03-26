У Москві затримали Навального за участь в акції протесту проти корупції
14:31, 26 березня 2017Світ
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Московська поліція не проігнорувала появу Навального на акції протесту.
Затримання Навального / REUTERS
У Москві затриманий опозиціонер Олексій Навальний, який приєднався до акції проти корупції. Навального затримали на розі Мамонтовського провулка, коли він йшов по вулиці Тверській, повідомляє Meduza.
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26 березня в десятках російських міст пройшли акції проти корупції, приводом для яких стало розслідування Навального і його фонду про «таємну імперію» прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.
Затримання Навального / REUTERS
У більшості випадків, в тому числі в Москві, акції не були погоджені з місцевою владою.
Правоохоронні органи застерегли жителів від участі у заході.
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