У Москві затримали Навального за участь в акції протесту проти корупції

У Москві затриманий опозиціонер Олексій Навальний, який приєднався до акції проти корупції. Навального затримали на розі Мамонтовського провулка, коли він йшов по вулиці Тверській, повідомляє Meduza.

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26 березня в десятках російських міст пройшли акції проти корупції, приводом для яких стало розслідування Навального і його фонду про «таємну імперію» прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

У більшості випадків, в тому числі в Москві, акції не були погоджені з місцевою владою.

Правоохоронні органи застерегли жителів від участі у заході.