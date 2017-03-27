У Кремлі прокоментували ігнорування федеральними каналами акцій протесту в Росії

У Кремлі не вважають ігнорування федеральними каналами акцій протесту в Росії обмеженням на отримання інформації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це оголосив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Щодо того, де хто що показував – напевно, це не до нас питання. Ми не формуємо редакційну політику телеканалів, телеканали показують те, що вони вважають важливим і значущим», - сказав Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію, коли проведені в неділю неузгоджені акції практично не висвітлювалися федеральними телеканалами, тоді як в інтернеті ця тема була на першому плані.

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«Це, разом з тим, що б не показували телеканали, жодним чином не обмежує можливості людей отримувати будь-яку інформацію», - вважає він.

За словами Пєскова, сьогодні існує багато каналів для отримання інформації, і говорити про те, що десь вона обмежується або кимось закривається, абсолютно неправомірно.

«Інформації багато, вона абсолютно вільна у своєму ходінні, розповсюдженні. Тому тут, у даному разі, ані жодних побоювань, ані тривог бути не може», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги пройшли 26 березня по всій Росії. Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

У Москві на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб.