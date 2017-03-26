Протести в Росії: на вулиці вийшли до 70 тисяч людей по всій країні

Понад 30 тисяч осіб взяли участь в антикорупційних акціях по всій Росії, без урахування Москви і Петербурга.

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Такі дані повідомила радіостанція «Ехо Москви», зробивши підрахунок на підставі даних місцевих ЗМІ, фото- та відеозаписів мітингів і пікетів.

У Москві, за неофіційними даними, на акцію вийшли до 30 тисяч осіб, за даними поліції - 8 тисяч, у Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тисяч.

«Загалом було оголошено про проведення акцій у 100 містах, фактично мітинги і пікети пройшли у 82», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішні протести в Росії пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва.

Повідомлялося про затримання поліцією близько 600 його учасників, у тому числі організатора акції Олексія Навального.