Для Грузії почав діяти безвізовий режим з ЄС

У вівторок, 28 березня (23:00 27 березня за київським часом) почав діяти безвізовий режим Євросоюзу для Грузії, пише ТСН.

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Рішення про введення безвізового режиму для громадян Грузії надрукували 8 березня в Офіційному журналі Європейського Союзу. Воно мало набрати чинності через 20 днів. Цей термін настав саме 28 березня.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу затвердила безвіз для Грузії 27 лютого 2017-го, а 1 березня відбулася офіційна церемонія підписання документів між ЄС та Тбілісі.

Грузія вже два дні святкує початок безвізового режиму з Євросоюзом. Триденні урочистості розпочалися 26 березня і фінішують 28-го, в день, коли грузини отримали право їздити до ЄС без віз.