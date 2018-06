У ЄС підписали документ про "безвіз" для Грузії (фото)

У Брюсселі сьогодні відбулася церемонія підписання рішення про скасування Європейським Союзом віз для громадян Грузії за участі президента Європейського парламенту Антоніо Таяні і представника Мальтійського головування в ЄС Кріс Агіус.

Як передає власний кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася сьогодні у Брюсселі в Європейському парламенті в присутності доповідача з цього питання, депутата ЄП Марії Габріель.

Таким чином, для того, щоб грузини отримали безвізовий режим, документ має бути опублікований в офіційному журналі ЄС, на що передбачається орієнтовно 8-9 днів, та ще 20 днів для набуття чинності.

Також був підписаний документ стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

Кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк опублікував світлину документа у своєму Twitter.

And here is the proof, visa lib #Georgiapic.twitter.com/qthusBznPL