На Кубі померла молодша сестра Фіделя та Рауля Кастро

У столиці Куби Гавані померла 78-річна Августіна-дель-Кармен Кастро. Вона була рідною молодшою сестрою колишнього керівника Куби Фіделя Кастро та нинішнього лідера цієї країни Рауля Кастро, повідомляє ТСН з посиланням на El Nuevo Herald.

Сестра померлої Хуаніта-Марія, котра живе в Маямі, розповіла, що Августіна зламала стегно. Після операції в організм потрапила інфекція та сталося зараження крові. Це стало основною причиною смерті. Місцеві ЗМІ пишуть, ніби в жінки була ще й пневмонія, а останні роки вона страждала хворобою Альцгеймера.

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Агустіна Кастро рідко з'являлася на публіці, взагалі не брала участі в політичному житті та не займала ніяких державних посад. Жінка жила з донькою Ліною Родрігес Кастро на Кубі, а ще двоє її синів Ангел і Сільвіо проживають в Орландо в штаті Флорида у США. Вони приїхали на порохорон матері. А ось сестра Хуаніта не змогла.

Чоловік Агустіни, відомий піаніст Сільвіо Родрігес Карденас, помер 2009 року.

Загалом, у кубинського революціонера і держдіяча Куби Фіделя Кастро було шість братів і сестер. Сестра Анхела померла в 2012-му, сам Фідель і його старший брат Рамон – торік. Агустіна – вчора, 26 березня.

В живих залишилися троє: 83-річна Хуаніта-Марія живе в США, 82-річна Емма мешкає в Мексиці, а 85-річний Рауль нині посідає найвищу посаду на Кубі – він є головою Держради і Ради міністрів.