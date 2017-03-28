Пентагон: амбіції Кремля на Близькому Сході виходять далеко за межі Сирії - ЗМІ

У Сполучених Штатах Америки висловлюють переконання, що амбіції Російської Федерації на Близькому Сході виходять далеко за межі Сирії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських високопосадовців з Пентагону.

Представники Пентагону все більше стурбовані посиленням російських військових та дипломатичною активністю РФ від Афганістану до Лівії, яка, на думку американських посадовців, спрямована на розхитування позицій США та НАТО.

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Зокрема, повідомляється, що Москві за деякі дії висуваються обвинувачення у відправленні таємних агентів для підтримки озброєних формувань у Лівії та забезпеченні політичної легітимізації радикального ісламського руху Талібан у Афганістані. Також припускається, що Росія може бути залученою до здійснення певних постачань на підтримку талібів.

Окрім того, сказано, що ці кроки додаються до очевидної відправки Росією військових літаків та кораблів до Сирії, щоб протистояти політичним опонентам президента Сирії Башара аль-Асада, який є союзником Росії.

"На мій погляд, вони намагаються посилити свій вплив у цій критично важливій частині світу", - сказав раніше цього місяця на засіданні комітету Сенату США з питань Збройних сил генерал Джозеф Вотел, який здійснює нагляд за американськими силами у регіоні Близького Сходу.

Військові командири та аналітики вважають, що зусилля Москви спрямовані на здобуття переваги завдяки геополітичній нестабільності на Близькому Сході, відновлення ролі Росії як основного гравця у регіоні та розширення її ролі на світовій арені.