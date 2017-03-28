Австрія забороняє носити паранджу в громадських місцях

В Австрії запроваджується заборона на носіння у громадських місцях предметів одягу, які повністю закривають тіло та/або обличчя, таких як паранджа і нікаб. Ця заборона належить до пакету заходів з інтеграції біженців, який у вівторок, 28 березня, схвалив уряд країни, як повідомляє DW.

Згідно з цією програмою, у країні забороняється також роздача у громадських місцях безкоштовних примірників Корану.

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Крім того, біженці і шукачі притулку з високими шансами на отримання такого статусу будуть зобов'язані протягом року відвідувати інтеграційні курси, на яких їм викладатимуть німецьку мову і розповідатимуть про цінності австрійського суспільства. Також біженцям доведеться долучиться до громадських робіт без грошової винагороди. Тим, хто відмовиться це робити, буде скорочено соціальну допомогу.

На думку міністра закордонних справ Австрії Себастіана Курца, відповідального також за інтеграцію, таким чином біженці зможуть завоювати повагу австрійського суспільства. При цьому вже через три місяці після подачі заявки на отримання статусу біженця шукачі притулку отримають право влаштовуватися на роботу. Уряд розраховує, що інтеграційні заходи обійдуться австрійській державі у 200 мільйонів євро до кінця 2018 року.