Угорщина триматиме біженців у закритих таборах на кордоні

Суперечливий закон щодо утримання всіх біженців в Угорщині в закритих транзитних прикордонних зонах без права їх залишати, ухвалений на початку березня парламентом країни, у вівторок, 28 березня, набув чинності, як повідомляє DW.

Згідно з новими нормами, усі шукачі притулку, які прибувають до Угорщини, а також біженці, які дотепер перебували на території країни, мають бути поміщені до таборів на кордоні з Сербією. Ці норми застосовуватимуться також і до підлітків віком від 14 до 18 років, в тому числі й до тих, які перебувають в країні без супроводу батьків або інших опікунів, інформує агенція dpa.

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Нововведення були раніше розкритиковані Управлянням верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, у якому заявили, що такі умови утримання біженців здійснюватимуть на них "жахливий вплив".

Цей документ відновлює практику фактичного ув'язнення біженців в Угорщині, яка була припинена у 2013 році під тиском з боку Брюсселя, ООН та Європейського суду з прав людини. У лютому 2017 року міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала плани Угорщини, назвавши їх такими, що ігнорують основні принципи ЄС та порушують права людини.

Інша міжнародна правозахисна організація - Human Rights Watch - вимагає від Єврокомісії втрутитися в ситуацію. Правозахисники розкритикували кволу реакцію Брюсселя на дії Будапешта, яка, на їхню думку, призводить до того, що інші країни "копіюють дії Угорщини".

Раніше Угорщина, влада якої на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном здійснює яскраво виражену антиміграційну політику, побудувала на кордоні з Сербією паркан з колючим дротом, щоб на територію країни не могли потрапити нелегальні мігранти. Згодом країна розпочала будівництво ще одного паркану поряд з вже побудованим.