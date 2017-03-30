Білоруський експерт пояснив м'яку реакцію Заходу на масові арешти в Мінську

Обережну стурбованість з приводу масових затримань у Білорусі на «День Волі» можна пояснити тим, що Мінськ значно м'якше став ставитися до протестів, і це визнавали навіть найзапекліші опозиціонери.

Таку думку висловив старший аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Денис Мельянцов в інтерв'ю журналу «Новое время».

Він зазначив, що в останні роки між Білоруссю і Заходом спостерігається потепління. Білоруська влада значно м'якше стала ставитися до протестів, і це визнавали навіть найзапекліші опозиціонери. На свободу вийшли багато політв'язнів, у тому числі Статкевич, який відсидів у в'язниці п'ять років за організацію заворушень.

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"З'явилося відчуття повітря, свободи, чи що", — пояснює Мельянцов. На його думку, це досягнення в тому числі білоруських дипломатів.

Нагадаємо, 25 березня в Мінську опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але до заздалегідь оголошеного місця збору поряд з Національною академією наук змогли потрапити в основному журналісти. Потенційних учасників акції правоохоронці зупиняли. Після цього близько тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але незабаром були зупинені міліцією, пройшли масові затримання учасників акції.