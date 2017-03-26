Арешти у Мінську: у мережі з’явилось відео розгону акцій з висоти пташиного польоту

У мережі з’явилось відео, яке показує з висоти пташиного польоту, що відбувалося між учасниками акцій в Мінську та правоохоронцями.

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Розгін демонстрацій у Мінську здійснювали правоохоронці та бійці ОМОНу. У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

Нагадаємо, у Білорусі зник опозиційний лідер і один з організаторів несанкціонованого мітингу на "День волі" Микола Статкевич. У заході він участі не брав і де він наразі перебуває невідомо. Перед акцією протягом декількох днів Статкевич не ночував вдома, щоб уникнути превентивного затримання, але подавав дружині "умовні сигнали" про те, що з ним все добре. Останній такий сигнал Марина Адамович отримала в четвер. Жінка збирається звертатися в усі силові структури з запитами про долю чоловіка.